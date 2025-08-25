Концертный директор Антонова ответил на новости о госпитализации артиста

Концертный директор певца Юрия Антонова Олег Давыдов прокомментировал новости о госпитализации артиста на концерте «Новой волны». По его словам, эти сообщения не имеют ничего общего с правдой.
— Где они это берут эти желтушные СМИ? С ним все нормально, никуда его не увозили никакие скорые, — приводит его слова RT.
Вечером 25 августа Telegram-канал Mash сообщил, что Антонова госпитализировали перед выступлением на музыкальном фестивале «Нова волна» после того, как ему внезапно стала плохо за кулисами.
В тот же день, незадолго до появления сообщений о «госпитализации» Антонова, стало известно, что Таганский районный суд Москвы назначил Telegram-каналу Mash административный штраф в размере 200 тысяч рублей за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации. Генерального директора издания Надежду Клименко также привлекли к ответственности за злоупотребление свободой СМИ — ее оштрафовали на 60 тысяч рублей.
В июне в Сети появилась информация, что певца госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. После осмотра кардиолога Антонова якобы доставили в одну из столичных больниц. Однако вскоре сам артист опроверг информацию о своей госпитализации.