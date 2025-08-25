Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам хотят выплачивать деньги перед 1 сентября: кто получит деньги

В Госдуму внесли закон о ежегодной выплате семьям с детьми к 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий ежегодную выплату семьям с детьми к 1 сентября. Его авторами выступили депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что инициатива предусматривает дифференцированные выплаты. Их размер будет зависеть от социальной категории граждан. Так, семьям с детьми от 6 до 18 лет, согласно проекту, полагается 28 700 рублей. В случае малоимущих сумма больше — 43 050 рублей. Больше всего, по задумке, будут получать малоимущие семьи с детьми-инвалидами — 50 225 рублей.

Тем временем в Госдуме также задумались о запрете вейпов. Соответствующий закон хотят принять за два месяца. Как отметил спикер ГД Вячеслав Володин, инициативу уже поддержали большинство депутатов.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше