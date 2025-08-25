Россиянам хотят выплачивать деньги перед 1 сентября: кто получит деньги

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий ежегодную выплату семьям с детьми к 1 сентября. Его авторами выступили депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что инициатива предусматривает дифференцированные выплаты. Их размер будет зависеть от социальной категории граждан. Так, семьям с детьми от 6 до 18 лет, согласно проекту, полагается 28 700 рублей. В случае малоимущих сумма больше — 43 050 рублей. Больше всего, по задумке, будут получать малоимущие семьи с детьми-инвалидами — 50 225 рублей.
Тем временем в Госдуме также задумались о запрете вейпов. Соответствующий закон хотят принять за два месяца. Как отметил спикер ГД Вячеслав Володин, инициативу уже поддержали большинство депутатов.