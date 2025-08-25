Блогера Маркаряна арестовали по делу об оскорблении памяти защитников Отечества

Таганский районный суд Москвы арестовал блогера Арсена Маркаряна по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы. Во время заседания блогер свою вину не признал, заявив, что не узнает себя на видеозаписи. Маркаряна задержали 23 августа в Кубинке. Секс-коуч Алекс Лесли в беседе с «Газетой.Ru» предрек Маркаряну дальнейшие «приключения» в тюрьме.