Десять мощных вспышек произошло на Солнце за сутки

Последняя вспышка М-класса произошла в 18:18 по московскому времени на восточном краю Солнца в скрытой за горизонтом группе пятен. Учёные отметили, что на данный момент воздействие солнечной активности на Землю практически исключено, однако решающими в этом плане станут ближайшие пару дней, когда можно будет оценить возможные последствия для магнитосферы и работы электронного оборудования.