Десять мощных вспышек произошло на Солнце за сутки

«На Солнце продолжается рост активности. За неполные сутки зарегистрировано уже десять солнечных вспышек, в том числе три события сильного уровня M», — говорится в сообщении лаборатории.
Последняя вспышка М-класса произошла в 18:18 по московскому времени на восточном краю Солнца в скрытой за горизонтом группе пятен. Учёные отметили, что на данный момент воздействие солнечной активности на Землю практически исключено, однако решающими в этом плане станут ближайшие пару дней, когда можно будет оценить возможные последствия для магнитосферы и работы электронного оборудования.
Напомним, что утром 25 августа на Солнце произошла самая мощная вспышка с 20 июня, достигшая балла M4.6 и относящаяся к четвёртой категории по современной пятибалльной системе. Через несколько часов была зарегистрирована ещё одна мощная вспышка M-класса. По их словам, Солнце, вероятно, продолжит серию M-вспышек, так как взрывы происходят из-за края солнечного диска, где, предположительно, находится частично скрытая крупная группа солнечных пятен.