Дегтярёв предложил ввести обязательный список литературы для футболистов

«Поэтому мы с РФС ещё эту тему обсудим, мы скоро встретимся в большом составе в Минспорте. Тему подготовки, в том числе интеллектуальной, наших футболистов. Может быть, перечень книг утвердим, которые они будут брать перед матчами, читать и на сборах», — заявил министр.