Дегтярёв предложил ввести обязательный список литературы для футболистов

В России призвали утвердить обязательный список литературы для футболистов, чтобы спортсмены развивались в интеллектуальном плане. Соответствующую идею озвучил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

Источник: Life.ru

«Поэтому мы с РФС ещё эту тему обсудим, мы скоро встретимся в большом составе в Минспорте. Тему подготовки, в том числе интеллектуальной, наших футболистов. Может быть, перечень книг утвердим, которые они будут брать перед матчами, читать и на сборах», — заявил министр.

Ранее в России прокомментировали наболевший для многих вопрос о колоссальных зарплатах футболистов. В частности председатель консультативного совета ФК «Динамо» призвал урезать гонорары игроков, которые смотрятся всё более абсурдно на фоне вооружённого конфликта на Украине.