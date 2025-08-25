Ранее в России прокомментировали наболевший для многих вопрос о колоссальных зарплатах футболистов. В частности председатель консультативного совета ФК «Динамо» призвал урезать гонорары игроков, которые смотрятся всё более абсурдно на фоне вооружённого конфликта на Украине.
Дегтярёв предложил ввести обязательный список литературы для футболистов
В России призвали утвердить обязательный список литературы для футболистов, чтобы спортсмены развивались в интеллектуальном плане. Соответствующую идею озвучил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.