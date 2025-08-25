ФАС отреагировала на завышение цен на бензин в регионах РФ

В понедельник заместитель председателя правительства Александр Новак возглавил заседание штаба, посвященное ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с ростом спроса на топливо в летний период, а также иные аспекты, влияющие на функционирование отрасли. По результатам совещания Новак поручил Министерству энергетики осуществлять мониторинг внутреннего рынка нефтепродуктов. Министерству экономического развития было предписано провести анализ факторов, определяющих ценообразование на рынке.