Формат школьных линеек 1 сентября изменили в некоторых регионах России

Формат школьных линеек по случаю Дня знаний изменили в некоторых городах России. Так, в Челябинске на мероприятие смогут прийти только родители первоклассников. Ученики 11-го класса посетят линейку без старших родственников, а остальные учащиеся останутся 1 сентября без праздничной линейки.
Подобные изменения также ввели в Курской области, где отметить День знаний в привычном виде смогут только ученики первых, пятых, девятых и 11-х классов. Для остальных школьников проведут классные часы. Кроме того, в Каменске Ростовской области власти отказались от проведения традиционных линеек на открытом воздухе. Мероприятия по случаю 1 сентября пройдут внутри школ.
Заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов заявил, что представителям Министерства просвещения, в том числе главе ведомства Сергею Кравцову, стоит самим одеваться по предложенному ими детям образцу хотя бы месяц, прежде чем рекомендовать эти вещи школьникам.
Среди новых параметров формы для школьников — отсутствие острых краев и кромок, воздухопроницаемость, влагоотведение, гипоаллергенность. Как будет выглядеть по ГОСТу одежда для учеников, каковы ее плюсы и минусы — в материале «Вечерней Москвы».