Формат школьных линеек 1 сентября изменили в некоторых регионах России

Подобные изменения также ввели в Курской области, где отметить День знаний в привычном виде смогут только ученики первых, пятых, девятых и 11-х классов. Для остальных школьников проведут классные часы. Кроме того, в Каменске Ростовской области власти отказались от проведения традиционных линеек на открытом воздухе. Мероприятия по случаю 1 сентября пройдут внутри школ.