Клубника и яблоки для белоснежной улыбки: стоматолог назвал способы естественного отбеливания зубов

Некоторые продукты, такие как клубника, ананасы, молочные изделия, яблоки и морковь, способствуют естественному отбеливанию зубов. Об этом сообщил стоматолог Павел Лысенков в беседе с «Газета.Ru».
Врач пояснил, что клубника помогает мягко осветлить эмаль благодаря яблочной кислоте, которая растворяет пигментные пятна. Однако, по словам врача, эффект проявляется постепенно и не дает сильного отбеливания.
Яблоки и морковь также помогают очищать зубы от налета, а яблочная кислота в их составе способствует устранению пятен на эмали, добавил Лысенков.
Врач-ортодонт Андрей Жук отметил, что домашнее отбеливание зубов отличается долговременным результатом. Он рассказал, что эффект от таких процедур может сохраняться на всю жизнь. Для отбеливания используют специальный гель, который осветляет эмаль, не повреждая ее структуру, пояснил специалист. Его слова приводит «Царьград».
При этом более половины россиян (61%) испытывают страх перед посещением врачей, показали данные тематического исследования. Жители Кемерова оказались самыми «пугливыми» — лишь 17% из них не боятся врачей. Руководитель исследования Александр Шатилов уточнил, что наибольший страх вызывают стоматологи (63%), психологи (44%) и гинекологи (23%). Данными опроса делится «Российская газета».