Клубника и яблоки для белоснежной улыбки: стоматолог назвал способы естественного отбеливания зубов

Врач-ортодонт Андрей Жук отметил, что домашнее отбеливание зубов отличается долговременным результатом. Он рассказал, что эффект от таких процедур может сохраняться на всю жизнь. Для отбеливания используют специальный гель, который осветляет эмаль, не повреждая ее структуру, пояснил специалист. Его слова приводит «Царьград».