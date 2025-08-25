«Мама жива!»: сын Наговицыной умоляет власти спасти альпинистку

Сын российской альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей с травмой на пике Победы, умоляет власти спасти его мать, в то время как спасатели уже фактически вынесли ей смертный приговор, заявив, что вернуться за ней смогут лишь через год.
Михаил Наговицын обратился к генпрокурору, главе МИД и послу России в Киргизии с отчаянной мольбой. Он убежден, что его мать, несмотря на травму ноги и многодневное одиночество на высоте 7,5 тысяч метров, все еще жива.
«На видео, полученном мной, отчетливо видно, что спустя 7 дней после потери связи, она активно машет рукой, полна сил. Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива», — написал он в социальных сетях.
Михаил просит немедленно организовать аэровидеосъемку с дронов, чтобы подтвердить, что мать жива, а затем начать спасательную операцию. Время на исходе — по прогнозам, «окно» с благоприятной погодой закроется через двое суток, после чего любой полет станет невозможным.
Эта мольба прозвучала на фоне провала сегодняшней спасательной операции. Частная компания планировала поднять дрон, а затем вертолет с итальянским пилотом, но прогноз погоды оказался неверным, и вылет пришлось свернуть. Теперь ни МЧС Киргизии, ни частники не дают положительных прогнозов, обрекая опытную альпинистку на верную гибель.
Пик Победы известен как «гора-убийца». Из-за экстремальных погодных условий и высоты, по статистике, здесь погибает каждый четвертый альпинист. Евгения Наговицына — опытнейшая спортсменка, которой оставалось совсем немного до получения легендарного звания «Снежный барс» за покорение всех пяти семитысячников бывшего СССР.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.