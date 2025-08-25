СК РФ расследует убийство женщины и ребёнка боевиками ВСУ ради угона машины

«По информации жителя города Красноармейска ДНР, опубликованной в СМИ, боевики ВСУ убили женщину и её ребёнка, чтобы угнать принадлежавший семье автомобиль. Следственный комитет Российской Федерации установит обстоятельства произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц», — говорится в публикации.
Ранее появилась информация о том, что бойцы ВСУ в Красноармейске около месяца назад застрелили мирную жительницу и зарезали её ребёнка, чтобы забрать себе автомобиль Mitsubisi. Позже транспортное средство нашлось в Днепре.