Вуди Аллен ответил Украине на критику из-за связи с РФ

24 августа Вуди Аллен дистанционно присоединился к сессии «Легенды мирового кинематографа», проходившей в рамках Московской международной недели кино. Мероприятие вел режиссер и продюсер Федор Бондарчук. В ходе беседы Аллен подчеркнул, что на протяжении многих лет проявлял интерес к российскому кинематографу, а семичасовую киноверсию романа «Война и мир» в постановке Сергея Бондарчука он просмотрел за один день.