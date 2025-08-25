Ричмонд
ФАС возбудила дела из-за завышения цен на заправках в регионах

Александр Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.

Источник: Аргументы и факты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила несколько дел из-за завышений розничных цен на заправках в некоторых регионах РФ, сказано на сайте кабмина.

Зампред правительства Александр Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. В частности, в нем участвовал представитель ФАС.

«Представитель Федеральной антимонопольной службы отметил, что служба возбудила несколько дел по нарушению антимонопольного законодательства по случаям завышения розничных цен на заправках в отдельных регионах и будет продолжать мониторинг цен», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что ФАС разоблачила сговор компаний при закупках химических веществ для очистки воды на сумму более 4,6 миллиарда рублей.

