Примечательно, что согласно регламенту российских футбольных турниров, Дуглас Сантос в случае выступления за бразильскую сборную будет считаться легионером в матчах РПЛ, несмотря на российский паспорт. Это связано с требованиями FIFA о приоритете спортивного гражданства для игроков, выступающих за национальные сборные других стран.
Сборная Бразилии в сентябре проведёт два матча в рамках отборочного турнира: 5 числа против Чили и 10 сентября в гостях против Боливии.
Ранее футболист Юрий Газинский объявил о завершении карьеры. В возрасте 36 лет он поделился этим решением в социальных сетях, выразив благодарность партнёрам, соперникам и семье. Тем не менее, сейчас Газинский убеждён, что настало время для новых шагов в его жизни.