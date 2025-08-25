Ричмонд
Имеющий российский паспорт капитан «Зенита» вызван в сборную Бразилии

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос, несмотря на наличие российского гражданства, официально вызван в сборную Бразилии для участия в отборочных матчах чемпионата мира 2026 года. Как сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола, в состав также включён полузащитник петербуржцев Луис Энрике.

Источник: Life.ru

Примечательно, что согласно регламенту российских футбольных турниров, Дуглас Сантос в случае выступления за бразильскую сборную будет считаться легионером в матчах РПЛ, несмотря на российский паспорт. Это связано с требованиями FIFA о приоритете спортивного гражданства для игроков, выступающих за национальные сборные других стран.

Сборная Бразилии в сентябре проведёт два матча в рамках отборочного турнира: 5 числа против Чили и 10 сентября в гостях против Боливии.

Ранее футболист Юрий Газинский объявил о завершении карьеры. В возрасте 36 лет он поделился этим решением в социальных сетях, выразив благодарность партнёрам, соперникам и семье. Тем не менее, сейчас Газинский убеждён, что настало время для новых шагов в его жизни.