Имеющий российский паспорт капитан «Зенита» вызван в сборную Бразилии

Ранее футболист Юрий Газинский объявил о завершении карьеры. В возрасте 36 лет он поделился этим решением в социальных сетях, выразив благодарность партнёрам, соперникам и семье. Тем не менее, сейчас Газинский убеждён, что настало время для новых шагов в его жизни.