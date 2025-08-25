Ричмонд
Хинштейн: удерживаемым на Украине курянам внушали, что в РФ они не нужны

Жители Курской области не поддались на провокации, отметил врио губернатора региона.

Источник: Аргументы и факты

Временно исполняющему обязанности губернатора Курской области Александру Хинштейну вернувшиеся из Украины куряне сообщили о систематическом внушении с целью убедить их в ненужности на родине. Хинштейн отметил в своем Telegram-канале, что жители региона не поддались на попытки дезинформации.

«На территорию другого государства их увезли 1 февраля. Рассказали, что на чужбине плохо кормили и постоянно внушали, что на Родине они никому не нужны. Но наши люди на вражеские провокации не поддавались: верили и знали, что мы обязательно их заберем. Очень сильно переживают за земляков, которые остались там», — написал он по итогам общения с жителями Курской области, возвращенными с Украины.

Хинштейн подчеркнул, что социальные службы начали оказывать помощь этим людям, чтобы оперативно оформить документы и положенные выплаты. В приоритетном порядке им предоставят сертификаты, а желающим предложат реабилитацию в санатории.

Он также сообщил о состоянии вернувшихся. Из восьми человек, шестеро остаются во временном пункте размещения. Одного мужчину забрали родственники в Орловскую область, а другого госпитализировали с контузией в областную больницу Курска для реабилитации. Еще одну женщину вечером заберет домой дочь.

Раненному оказали медицинскую помощь, после чего его направят на лечение в больницу. Власти также окажут ему поддержку в решении жилищных проблем, добавил Хинштейн.

24 августа Министерство обороны РФ заявило о возвращении 146 российских военнослужащих с территории, контролируемой Киевом, в обмен на аналогичное количество украинских военнопленных. В числе возвращенных были 8 жителей Курской области.

