Женатый блогер Маркарян, оскорбивший героя войны, был задержан в компании SMM-щицы

Стали известны новые подробности дела скандально известного блогера Арсена Маркаряна, которого сегодня арестовали в Москве по обвинению в реабилитации нацизма. В момент задержания он был в компании SMM-щицы и обвинил во всем блогера Владислава Позднякова.
Напомним, несколько дней назад Арсен Маркарян был задержан на трассе М1 и доставлен в ГСУ СК по Москве, где ему предъявили обвинение по статье 354.1 УК РФ («реабилитация нацизма»). Фигурант свою вину не признал и заявил, что видеозаписи с его участием являются подделкой.
СПРАВКА «МК».
Арсен Маркарян — уроженец Самары, занимался единоборствами, стал известным из-за противоречивых взглядов и высказываний в Сети. Женат, имеет малолетнего ребенка. В 2024 году выехал из России в Дубай.
Как стало известно «МК», блогер прилетел в Россию еще 14 июля. Он планировал в столице встречи и мероприятия, но полицейским стало известно о его планах (месяцем ранее в СК была начата доследственная проверка из-за высказываний Маркаряна в адрес Героя Советского Союза Александра Матросова) и медийную персону стали «окружать» сотрудники правоохранительных органов.
Судя по действиям Арсена Маркаряна, он понял, что может быть задержан, и предпринял попытку скрыться в сторону Белоруссии. Сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором он находился вместе с девушкой (представилась SMM-блогером) и водителем (был нанят для передвижений по Москве).
Вопреки слухам о погоне и о том, что Арсен Маркарян прятался в багажнике, остановка прошла спокойно, без скандала и сопротивления. На вопрос о поездке на месте блогер сказал: «Мы захотели именно сегодня посмотреть красивые виды республики Беларусь».
Позже в Следственном комитете Маркаряну предъявили видеозапись, на которой звучат оскорбительные слова в адрес героя Великой Отечественной войны Александра Матросова. Однако, блогер отказался признать причастность: «На видеозаписи я себя не узнаю, это не я. Это какая-то компиляция». По его словам, спорные материалы якобы смонтировал и распространил другой блогер — Владислав Поздняков.
«Я уважительно отношусь к теме Великой Отечественной войны, оба моих деда — ветераны. Я поддерживаю СВО и перечислял деньги на помощь армии и детским домам», — заявил Арсен Маркарян.
Однако, следствие придерживается противоположной позиции. Для расследования уголовного дела о реабилитации нацизма, совершенной группой лиц (пока установлен только Маркарян) была сформирована следственная группа. Следователи назначили ряд исследований, среди которых психолого-лингвистическая и портретная экспертизы.
Как сообщили «МК» в ГСУ СК по Москве, в планах установить соучастников фигуранта, а также проверить обвиняемого на причастность к другим преступлениям экстремистской и террористической направленности.
Сегодня Таганский районный суд Москвы избрал в отношении Арсена Маркаряна меру пресечения в виде ареста.