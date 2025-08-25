Женатый блогер Маркарян, оскорбивший героя войны, был задержан в компании SMM-щицы

Позже в Следственном комитете Маркаряну предъявили видеозапись, на которой звучат оскорбительные слова в адрес героя Великой Отечественной войны Александра Матросова. Однако, блогер отказался признать причастность: «На видеозаписи я себя не узнаю, это не я. Это какая-то компиляция». По его словам, спорные материалы якобы смонтировал и распространил другой блогер — Владислав Поздняков.