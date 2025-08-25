Собравшийся в Москву Вуди Аллен ответил на ярость из Киева

«Что бы ни делали политики, я не думаю, что обрывать художественные разговоры — это способ помочь чему-либо», — заявил Аллен.
При этом звёздный фильммейкер добавил, что не поддерживает действия России в контексте конфликта на Украине и считает президента Владимира Путина «совершенно неправым».
Ранее Life.ru писал, что в Национальном театре им. М. Заньковецкой во Львове отменили показ мюзикла Вуди Аллена «Пули над Бродвеем». После этого режиссёра внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»* за «публичную поддержку российской агрессии».
*Признан экстремистским и запрещён в РФ.