Собравшийся в Москву Вуди Аллен ответил на ярость из Киева

Американский оскароносный режиссёр Вуди Аллен отверг критику со стороны украинских властей за участие в Московской неделе кино. В интервью The Guardian он подчеркнул, что разрыв художественных связей не приводит к позитивным изменениям в ситуации.

Источник: Life.ru

«Что бы ни делали политики, я не думаю, что обрывать художественные разговоры — это способ помочь чему-либо», — заявил Аллен.

При этом звёздный фильммейкер добавил, что не поддерживает действия России в контексте конфликта на Украине и считает президента Владимира Путина «совершенно неправым».

Ранее Life.ru писал, что в Национальном театре им. М. Заньковецкой во Львове отменили показ мюзикла Вуди Аллена «Пули над Бродвеем». После этого режиссёра внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»* за «публичную поддержку российской агрессии».

*Признан экстремистским и запрещён в РФ.