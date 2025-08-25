ФАС возбудила дела из-за завышения цен на бензин на АЗС в регионах России

О каких регионах идёт речь и сколько возбудили дел, не уточняется. Однако в ходе совещания сообщили, что продлят действующий запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. По информации Минэнерго, цены на бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской бирже снижаются последние два торговых дня.