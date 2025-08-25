Назван кандидат на пост генпрокурора после новости о ротации Краснова

Александр Гуцан родился в Гатчинском районе Ленинградской области, в 1987 году окончил юридический факультет ЛГУ им. Жданова, где учился вместе с Дмитрием Медведевым и Константином Чуйченко. Он начал карьеру в прокуратуре Ленинграда, а с 2000 по 2005 годы был помощником замгенпрокурора по особым поручениям. В дальнейшем занимал руководящие должности в федеральной службе судебных приставов и в прокуратуре, а с 2018 года является полпредом президента в СЗФО.