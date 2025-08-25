Ричмонд
Назван кандидат на пост генпрокурора после новости о ротации Краснова

Полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан рассматривается как кандидат на должность генерального прокурора. О его возможном назначении стало известно после сообщений о ротации действующего главы ведомства Игоря Краснова. Об этом сообщают СМИ.

СМИ сообщили о кандидате на должность генерального прокурора.

Полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан рассматривается как кандидат на должность генерального прокурора. О его возможном назначении стало известно после сообщений о ротации действующего главы ведомства Игоря Краснова. Об этом сообщают СМИ.

«На должность генерального прокурора рассматривается полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Об этом говорят источники РБК», — пишет издание на своем сайте.

Александр Гуцан родился в Гатчинском районе Ленинградской области, в 1987 году окончил юридический факультет ЛГУ им. Жданова, где учился вместе с Дмитрием Медведевым и Константином Чуйченко. Он начал карьеру в прокуратуре Ленинграда, а с 2000 по 2005 годы был помощником замгенпрокурора по особым поручениям. В дальнейшем занимал руководящие должности в федеральной службе судебных приставов и в прокуратуре, а с 2018 года является полпредом президента в СЗФО.

Игорь Краснов занимает пост генерального прокурора с января 2020 года, ранее он работал в Следственном комитете и курировал расследование резонансных уголовных дел. В августе 2025 года президент Владимир Путин присвоил Краснову почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» за вклад в укрепление законности и многолетнюю работу в сфере юриспруденции.

