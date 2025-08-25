Юрия Антонова госпитализировали в Казани

25 августа 2025 года перед выступлением на фестивале «Новая волна» в Казани 80-летнему Юрию Антонову стало плохо за кулисами. У артиста поднялось давление, потребовалась экстренная медицинская помощь. Его увезли на скорой помощи в больницу, а запланированное выступление было отменено.
По предварительной информации, причиной ухудшения здоровья могла стать высокая метеозависимость артиста. Ранее Антонов упоминал, что плохо чувствует себя при резких изменениях погоды.
В июне 2023 года Антонов уже был госпитализирован с сердечным приступом. Тогда он настоял на досрочной выписке, чтобы контролировать ремонт в своем доме. В июне 2025 года снова появились сообщения о госпитализации из-за болей в груди, но сам артист их опроверг, заявив, что чувствует себя нормально и находится дома.
Организаторы фестиваля и коллеги артиста, включая Игоря Крутого и Андрея Малахова пожелали ему скорейшего выздоровления. Игорь Крутой даже исполнил одну из песен Антонова в его честь.
Стоит отметить, что артист уже не в первый раз опровергает слухи о своей госпитализации. В июне 2025 года он лично заявлял, что чувствует себя хорошо и находится дома, кормя своих уток. Однако на этот раз информация о его госпитализации в Казани подтвердилась.
Мы присоединяемся к пожеланиям скорейшего выздоровления Юрию Михайловичу Антонову, надеемся на его быстрое восстановление и возвращение на сцену.