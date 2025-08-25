Юрия Антонова госпитализировали в Казани

Стоит отметить, что артист уже не в первый раз опровергает слухи о своей госпитализации. В июне 2025 года он лично заявлял, что чувствует себя хорошо и находится дома, кормя своих уток. Однако на этот раз информация о его госпитализации в Казани подтвердилась.