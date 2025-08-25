Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрия Антонова госпитализировали в Казани

25 августа 2025 года перед выступлением на фестивале «Новая волна» в Казани 80-летнему Юрию Антонову стало плохо за кулисами. У артиста поднялось давление, потребовалась экстренная медицинская помощь. Его увезли на скорой помощи в больницу, а запланированное выступление было отменено .По предварительной информации, причиной ухудшения здоровья могла стать высокая метеозависимость артиста. Ранее Антонов упоминал, что плохо чувствует себя при резких изменениях погоды.

25 августа 2025 года перед выступлением на фестивале «Новая волна» в Казани 80-летнему Юрию Антонову стало плохо за кулисами. У артиста поднялось давление, потребовалась экстренная медицинская помощь. Его увезли на скорой помощи в больницу, а запланированное выступление было отменено.

По предварительной информации, причиной ухудшения здоровья могла стать высокая метеозависимость артиста. Ранее Антонов упоминал, что плохо чувствует себя при резких изменениях погоды.

В июне 2023 года Антонов уже был госпитализирован с сердечным приступом. Тогда он настоял на досрочной выписке, чтобы контролировать ремонт в своем доме. В июне 2025 года снова появились сообщения о госпитализации из-за болей в груди, но сам артист их опроверг, заявив, что чувствует себя нормально и находится дома.

Организаторы фестиваля и коллеги артиста, включая Игоря Крутого и Андрея Малахова пожелали ему скорейшего выздоровления. Игорь Крутой даже исполнил одну из песен Антонова в его честь.

Стоит отметить, что артист уже не в первый раз опровергает слухи о своей госпитализации. В июне 2025 года он лично заявлял, что чувствует себя хорошо и находится дома, кормя своих уток. Однако на этот раз информация о его госпитализации в Казани подтвердилась.

Мы присоединяемся к пожеланиям скорейшего выздоровления Юрию Михайловичу Антонову, надеемся на его быстрое восстановление и возвращение на сцену.