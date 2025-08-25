Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Антонов не смог выступить на «Новой волне» по техническим причинам

Отмена выступления не была связана с состоянием здоровья артиста.

Источник: Аргументы и факты

Народный артист России Юрий Антонов не смог выйти на сцену в Казани из-за технических неполадок, не связанных с его состоянием здоровья. Об этом сообщили представители пресс-службы музыкального конкурса «Новая волна».

Ранее в Сети появилась информация о якобы экстренной госпитализации певца перед запланированным выступлением. Однако сам Антонов опроверг эти слухи, подчеркнув, что чувствует себя хорошо и находится в нормальной форме.

Оргкомитет «Новой волны» подтвердил, что отмена выступления 25 августа на гала-концерте в Казани была вызвана исключительно техническими обстоятельствами. Представители конкурса выразили сожаление по поводу ситуации и пообещали, что поклонники артиста смогут услышать его в других запланированных мероприятиях.

Ранее российская певица Елена Ваенга проинформировала фанатов об отмене запланированных концертов. По словам артистки, ей пришлось отказаться от выступления из-за болезни.