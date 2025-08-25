Юрий Антонов не смог выступить на «Новой волне» по техническим причинам

Народный артист России Юрий Антонов не смог выйти на сцену в Казани из-за технических неполадок, не связанных с его состоянием здоровья. Об этом сообщили представители пресс-службы музыкального конкурса «Новая волна».
Ранее в Сети появилась информация о якобы экстренной госпитализации певца перед запланированным выступлением. Однако сам Антонов опроверг эти слухи, подчеркнув, что чувствует себя хорошо и находится в нормальной форме.
Оргкомитет «Новой волны» подтвердил, что отмена выступления 25 августа на гала-концерте в Казани была вызвана исключительно техническими обстоятельствами. Представители конкурса выразили сожаление по поводу ситуации и пообещали, что поклонники артиста смогут услышать его в других запланированных мероприятиях.
Ранее российская певица Елена Ваенга проинформировала фанатов об отмене запланированных концертов. По словам артистки, ей пришлось отказаться от выступления из-за болезни.