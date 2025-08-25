Вуди Аллен ответил на критику Украины за участие в московской неделе кино

Американский режиссер Вуди Аллен в ответ на критику Министерства иностранных дел Украины, назвавшего его участие в Московской международной неделе кино «позором», заявил, что «не считает, что прекращение диалога с искусством — это хороший способ помочь». Об этом сообщило The Guardian.
Режиссер также выразил твердое убеждение в неправоте Владимира Путина относительно конфликта на Украине.
Украинское ведомство осудило участие Аллена, назвав это «оскорблением жертвы украинских актеров и кинематографистов», погибших в ходе боевых действий, и подчеркнув, что культура не должна служить инструментом пропаганды.
Сам режиссер принял участие в кинофестивале по видеосвязи, где на конференции «Легенды мирового кинематографа» беседовал с актером и режиссером Федором Бондарчуком. Аллен отметил свою давнюю симпатию к русскому кино и выразил готовность к поездкам в Россию, вспомнив как «не очень приятный опыт» времен СССР, так и более позитивные впечатления от современной России. Он также упомянул встречу с Сергеем Бондарчуком и просмотр его фильма «Война и мир», говорится в статье.
Ранее Аллен был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец»*, где размещают личную информацию о людях, которых создатели ресурса посчитали врагами страны. Постановщика обвинил в «публичной поддержке российской агрессии».
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.