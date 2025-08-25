Вуди Аллен ответил на критику Украины за участие в московской неделе кино

Сам режиссер принял участие в кинофестивале по видеосвязи, где на конференции «Легенды мирового кинематографа» беседовал с актером и режиссером Федором Бондарчуком. Аллен отметил свою давнюю симпатию к русскому кино и выразил готовность к поездкам в Россию, вспомнив как «не очень приятный опыт» времен СССР, так и более позитивные впечатления от современной России. Он также упомянул встречу с Сергеем Бондарчуком и просмотр его фильма «Война и мир», говорится в статье.