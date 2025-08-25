Новые детали в деле «Зимней вишни»: бывшего совладельца ТЦ потребовали признать экстремистом

Генеральная прокуратура России подала иск в Тверской районный суд Москвы с требованием признать экстремистами Дениса Штенгелова и его отца Николая. Последний является одним из бывших владельцев кемеровской «Зимней вишни», где в 2018 году произошел крупный пожар. Данная информация была подтверждена представителями суда агентству ТАСС.
«В Тверской районный суд поступило заявление генеральной прокуратуры о признании экстремистами Штенгелова Д. В. и Штенгелова Н. В. Материалы зарегистрированы и приняты к производству», — уточнили в суде.
Согласно данным судебной картотеки, исковое производство было возбуждено 22 августа. Правовым основанием для подачи заявления послужили нормы, содержащиеся в ст. 13 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».
Накануне по решению Минюста РФ швейцарская НПО International Baccalaureate* была признана нежелательной в России.
* — Организация, признанная нежелательной на территории РФ.