Новые детали в деле «Зимней вишни»: бывшего совладельца ТЦ потребовали признать экстремистом

Генеральная прокуратура России подала иск в Тверской районный суд Москвы с требованием признать экстремистами Дениса Штенгелова и его отца Николая. Последний является одним из бывших владельцев кемеровской «Зимней вишни», где в 2018 году произошел крупный пожар. Данная информация была подтверждена представителями суда агентству ТАСС.