Генпрокуратура попросила суд признать совладельца «Зимней вишни» экстремистом

Генпрокуратура подала в суд на бывших совладельцев «Зимней вишни» Штенгеловых.
Генеральная прокуратура РФ обратилась в Тверской районный суд Москвы с заявлением о признании экстремистами бывшего совладельца торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова. Об этом сообщили в суде.
«В Тверской районный суд поступило заявление генеральной прокуратуры о признании экстремистами Штенгелова Д. В. и Штенгелова Н. В. Материалы зарегистрированы и приняты к производству», — сказали в суде. Информацию передает ТАСС.
Согласно материалам картотеки судов общей юрисдикции, дело было зарегистрировано 22 августа. Основанием для разбирательства указаны положения статьи 13 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».
ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове стал известен после пожара в марте 2018 года, в результате которого погибли 60 человек. Денис Штенгелов ранее входил в число собственников комплекса, а впоследствии, по данным СМИ, переехал в Австралию, где является основателем «КВД Групп».