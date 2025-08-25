Генпрокуратура попросила суд признать совладельца «Зимней вишни» экстремистом

ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове стал известен после пожара в марте 2018 года, в результате которого погибли 60 человек. Денис Штенгелов ранее входил в число собственников комплекса, а впоследствии, по данным СМИ, переехал в Австралию, где является основателем «КВД Групп».