Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генпрокуратура попросила суд признать совладельца «Зимней вишни» экстремистом

Генеральная прокуратура РФ обратилась в Тверской районный суд Москвы с заявлением о признании экстремистами бывшего совладельца торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова. Об этом сообщили в суде.

Генпрокуратура подала в суд на бывших совладельцев «Зимней вишни» Штенгеловых.

Генеральная прокуратура РФ обратилась в Тверской районный суд Москвы с заявлением о признании экстремистами бывшего совладельца торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова. Об этом сообщили в суде.

«В Тверской районный суд поступило заявление генеральной прокуратуры о признании экстремистами Штенгелова Д. В. и Штенгелова Н. В. Материалы зарегистрированы и приняты к производству», — сказали в суде. Информацию передает ТАСС.

Согласно материалам картотеки судов общей юрисдикции, дело было зарегистрировано 22 августа. Основанием для разбирательства указаны положения статьи 13 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове стал известен после пожара в марте 2018 года, в результате которого погибли 60 человек. Денис Штенгелов ранее входил в число собственников комплекса, а впоследствии, по данным СМИ, переехал в Австралию, где является основателем «КВД Групп».