Компании Маска подали иск к Apple и OpenAI за нарушение антимонопольного законодательства

«Apple создает условия, при которых ни одна компания в сфере искусственного интеллекта, кроме OpenAI, не может возглавить рейтинг App Store, что явно нарушает антимонопольное законодательство», — написал Маск в социальной сети X. Он также сообщил, что xAI намерена немедленно начать судебные разбирательства.