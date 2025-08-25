Ричмонд
Компании Маска подали иск к Apple и OpenAI за нарушение антимонопольного законодательства

Компании Илона Маска — xAI и социальная сеть X — обратились в окружной суд Северного округа Техаса с иском против Apple Inc.

Компании Илона Маска — xAI и социальная сеть X — обратились в окружной суд Северного округа Техаса с иском против Apple Inc. и OpenAI, обвиняя их в сговоре и недобросовестной конкуренции.

В исковом заявлении, поданном разработчиком чат-бота Grok и платформой X, утверждается, что интеграция Apple приложения ChatGPT, созданного OpenAI, в операционную систему iPhone нарушает принципы свободной конкуренции и ограничивает выбор потребителей.

В документе также говорится о том, что Apple и OpenAI совместно поддерживают монопольное положение на рынках смартфонов и генеративного искусственного интеллекта.

Кроме того, компании Маска обвиняют Apple в манипуляциях с рейтингами приложений в App Store, в частности — в занижении позиций конкурирующих чат-ботов, таких как Grok.

Ранее в августе 2025 года Илон Маск заявил, что Apple делает невозможным для любого ИИ-приложения, кроме ChatGPT, занять первую строчку рейтинга App Store.

«Apple создает условия, при которых ни одна компания в сфере искусственного интеллекта, кроме OpenAI, не может возглавить рейтинг App Store, что явно нарушает антимонопольное законодательство», — написал Маск в социальной сети X. Он также сообщил, что xAI намерена немедленно начать судебные разбирательства.

Ранее план Илона Маска по покорению Луны и Марса повис на волоске.

