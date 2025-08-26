Max взяли на госслужбу

Политолог Владимир Слатинов говорит, что переход госорганов в Max — очередной и крайне важный для федеральной власти этап реализации госполитики «коммуникативного суверенитета». «В этом плане относительно быстрое “перетекание” госсектора в Maх становится неотвратимым. Вопрос в том, какое место в процессе “суверенизации” политических коммуникаций оставлено для Telegram, который в последние годы стал крайне популярной и ресурсной коммуникативной платформой», — отметил господин Слатинов. По мнению эксперта, пока своего отношения к этому вопросу федеральная власть публично не сформулировала. «Есть две очевидные траектории — сохранение за Telegram роли “факультативного” коммуникативного инструмента, где госорганы и госчиновники сохраняют присутствие и через который получают дополнительную обратную связь. Либо постепенный полный уход госсектора с этой платформы — не так давно всем губернаторам, как мы помним, было рекомендовано использовать в качестве базового коммуникативного инструмента Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), который теперь находится под формальным запретом», — считает эксперт.