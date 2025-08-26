Календарь на 26 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Неофициальный праздник, связанный с именем древнеримского актера Генезия. Он участвовал в постановках, высмеивающих христианскую веру, пока сам не пришел к Богу. По преданию, он уверовал прямо на сцене, когда изображал крещение, и тут же объявил об этом публике. От Генезия потребовали отречься от Христа, но он отказался, был подвергнут пыткам, а затем казнен. Католическая церковь почитает его в лике святых, день его памяти отмечается накануне, 25 августа. Святой Генезий считается покровителем многих творческих профессий: актеров, комиков, музыкантов и танцоров.