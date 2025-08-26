Календарь на 26 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

26 августа в мире благодарят собак и призывают удачу. Абхазия и Южная Осетия отмечают День независимости, приуроченный к дате признания со стороны России. По народному календарю 26 августа — день Тихона Страстного, у которого просили защиты от болезней и пожаров. Какие еще праздники и памятные даты отмечают 26 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 26 августа.
* ~Международный день благодарности собаке~
Этот праздник придумала американская зоозащитница Колин Пейдж. По ее инициативе в США 26 августа начали отмечать Национальный день собак для привлечения внимания к животным, которые оказались на улице или в приюте. Постепенно он трансформировался в День благодарности собакам, и его начали отмечать во многих странах. Основная цель этой даты — обеспечить четвероногих заботой и любовью, помочь финансово приютам для животных или забрать оттуда питомца домой.
* ~Международный день актера~
Неофициальный праздник, связанный с именем древнеримского актера Генезия. Он участвовал в постановках, высмеивающих христианскую веру, пока сам не пришел к Богу. По преданию, он уверовал прямо на сцене, когда изображал крещение, и тут же объявил об этом публике. От Генезия потребовали отречься от Христа, но он отказался, был подвергнут пыткам, а затем казнен. Католическая церковь почитает его в лике святых, день его памяти отмечается накануне, 25 августа. Святой Генезий считается покровителем многих творческих профессий: актеров, комиков, музыкантов и танцоров.
* ~День привлечения удачи~
Праздник придумал житель Техаса Ричард Фоллс в 1995 году. Он считал себя самым удачливым человеком в мире и говорил, что готов поделиться удачей с другими. В качестве Дня привлечения удачи он выбрал 26 августа, свой день рождения. По мнению мужчины, главное — проснуться с утра и настроить себя на то, что день будет крайне позитивным.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 26 августа в других странах.
* День независимости — Абхазия и Южная Осетия. Праздник приурочен к дате признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. В этот день в обеих республиках проходят официальные церемонии и праздничные концерты.
* День равенства женщин — США. Этот праздник официально установили в память о принятии 19-й поправки к конституции США в 1920 году, которая предоставила женщинам право голоса. В наше время День равенства женщин символизирует борьбу за гендерное равноправие.
* День солидарности — Аргентина. Праздник установлен в память о Терезе Калькуттской — символе милосердия и помощи ближнему. Хоть Мать Тереза жила в Индии, в Аргентине уважают ее память и поэтому связали День солидарности с ее личностью.
* День покаяния — Папуа-Новая Гвинея. Национальный христианский праздник учредили в 2011 году, а его основным мотивом стало обращение к Богу, примирение и покаяние за грехи. В этот день жители страны по традиции собираются на молитвы и богослужения.
Религиозные праздники 26 августа.
* Празднование в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семистрельная).
Этой иконе не менее 600 лет, долгое время она находилась в церкви в честь апостола Иоанна Богослова около Вологды.
На Семистрельной иконе Богородица изображена склонившей голову к правому плечу, ее грудь пронзают семь мечей (или стрел на некоторых изображениях). Согласно евангельскому повествованию, в сороковой день после Рождества Христова Пресвятая Дева Мария и праведный Иосиф принесли младенца в храм. Там их встретил старец Симеон, который провозгласил Иисуса Мессией. Он сказал Божией матери: «Тебе Самой оружие пройдет душу», таким образом предупредив о мучительной скорби при распятии Христа.
Первообраз иконы находился в Тошенской Иоанно-Богословской церкви близ Вологды. Когда 1830 в городе началась эпидемия холеры, жители обратились к Пресвятой Богородице. Икону обнесли вокруг города, и после этого эпидемия пошла на убыль.
* Тихон Закедонский.
Тихон (в миру Тимофей) родился в бедной семье в Новгородской губернии в XVIII веке. После смерти отца он вынужден был работать за еду и питался в основном хлебом. Тимофей поступил в новгородскую духовную школу, а в 34 года постригся в монахи с именем Тихон. В 1761 году Тихона избрали епископом, он много трудился и проповедовал. Последние 16 лет жизни он провел в Задонском монастыре, где молился и помогал нуждающимся.
По преданию, Тихон обладал даром прозрения и свершения чудес. Он предсказал многие события царствования императора Александра I, в том числе исход Отечественной войны 1812 года. В 1783 году Тихон умер. Через 63 года обнаружили его нетленные мощи, а позже Тихона причислили к лику святых.
Народные праздники и приметы 26 августа.
* Тихон Страстной.
На Руси Тихона называли Страстным, так как в этот день было принято обходить дома с иконой «Страстная». У образа просили защиты от пожаров, стихийных бедствий и болезней. Также в этот день крестьяне посещали церкви и молились святителю Тихону, который помогал при хандре и пьянстве. Считалось, что Тихон благосклонен к домашним хлопотам. Поутру старались навести порядок в доме, убрать хлев. Мужчины 26 августа занимались уборкой инвентаря, хранили инструменты до следующего года. А еще сени заговаривали от сглаза.
На Тихона наблюдали за погодой. Если в лесах уже появились грибы, то в следующем году ждали большой урожай злаковых. Если на улице на Тихона было ветрено, сентябрь обещал быть дождливым. А если в конце августа стояла жара, крестьяне готовились к суровой зиме.
* Приметы.
Ссоры с близкими на Тихона ведут к затяжным конфликтам.
Если на Тихона унывать, то долго не избавишься от плохих воспоминаний.
Нельзя принимать в подарок белые полотенца, иначе придет в дом болезнь.
Холостым парням и незамужним девушкам нельзя спать на двух подушках, иначе будут проблемы в личной жизни.
Какие исторические события произошли 26 августа.
* 1723 год — запущен знаменитый комплекс фонтанов в Петергофе.
* 1918 год — в России большевики национализировали театры.
Дни рождения и юбилеи 26 августа.
* В 1740 году родился Жозеф Мишель Монгольфье — один из создателей воздушного шара для воздухоплавания.
* В 1913 году родился Александр Чаковский — писатель и журналист, главный редактор «Литературной газеты» с 1962 по 1988 год.
Кто отмечает день рождения.
* 68 лет исполняется Доктору Албану (настоящее имя Албан Узома Нвапе) — шведскому певцу нигерийского происхождения, исполнителю хита It’s My Life.
* 45 лет исполняется Крису Пайну — американскому актеру, звезде сериала «Звездный путь».