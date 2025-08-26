Ричмонд
Математик Савватеев определил сумму, меньше которой нельзя платить учителям

Необходимо поднять престиж педагогов, уверен популяризатор математики.

Источник: Аргументы и факты

Если не повышать доходы учителей, то кризис российской системы образования преодолеть не удастся. Об этом в интервью aif.ru накануне нового учебного года рассказал известный популяризатор математики, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Алексей Савватеев.

«Меньше 50−70 тысяч в месяц за одну ставку, я думаю, даже обсуждать не стоит. Потому что такие деньги человек может заработать хоть курьером, хоть кассиром в супермаркете, и для этого ему не нужен диплом педвуза. Какой конкурс будет в этих вузах, каких студентов там смогут набрать и какие кадры придут потом в школу учить наших детей?» — сказал Савватеев.

Улучшение условий работы, в том числе материальных, позволит поднять престиж профессии, считает ученый.

«Нам нужно сломать представление школьников о том, что поступать в педагогический — это “полный отстой”. А параллельно разбираться с тем, что происходит во многих педвузах, где руководство занимается не обучением студентов, а зарабатыванием денег. Хотя вузы в этом не виноваты — их просто поставили в такие условия, дав установку на коммерциализацию всего и вся», — добавил эксперт.

Полностью интервью Алексея Савватеева читайте на aif.ru.