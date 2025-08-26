Математик Савватеев определил сумму, меньше которой нельзя платить учителям

«Меньше 50−70 тысяч в месяц за одну ставку, я думаю, даже обсуждать не стоит. Потому что такие деньги человек может заработать хоть курьером, хоть кассиром в супермаркете, и для этого ему не нужен диплом педвуза. Какой конкурс будет в этих вузах, каких студентов там смогут набрать и какие кадры придут потом в школу учить наших детей?» — сказал Савватеев.