Математик Савватеев определил сумму, меньше которой нельзя платить учителям

Если не повышать доходы учителей, то кризис российской системы образования преодолеть не удастся. Об этом в интервью aif.ru накануне нового учебного года рассказал известный популяризатор математики, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Алексей Савватеев.
«Меньше 50−70 тысяч в месяц за одну ставку, я думаю, даже обсуждать не стоит. Потому что такие деньги человек может заработать хоть курьером, хоть кассиром в супермаркете, и для этого ему не нужен диплом педвуза. Какой конкурс будет в этих вузах, каких студентов там смогут набрать и какие кадры придут потом в школу учить наших детей?» — сказал Савватеев.
Улучшение условий работы, в том числе материальных, позволит поднять престиж профессии, считает ученый.
«Нам нужно сломать представление школьников о том, что поступать в педагогический — это “полный отстой”. А параллельно разбираться с тем, что происходит во многих педвузах, где руководство занимается не обучением студентов, а зарабатыванием денег. Хотя вузы в этом не виноваты — их просто поставили в такие условия, дав установку на коммерциализацию всего и вся», — добавил эксперт.
