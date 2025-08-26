Ричмонд
В США допустили изменение названия Министерства обороны

Трамп может переименовать Министерство обороны США в «министерство войны».

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп на пресс-подходе перед переговорами с южнокорейским коллегой сообщил о планах изменить название Министерства обороны США на «министерство войны».

«Это называется министерством обороны, но, между нами, я думаю, что мы изменим название. Если вы хотите знать правду, то, возможно, уже скоро мы озвучим некоторую информацию на этот счет», — рассказал Трамп.

Американский глава также напомнил, что историческое название американского оборонного ведомства — «министерство войны» — использовалось в период обеих мировых войн. Он также добавил, что лично для него Пентагон остается именно «министерством войны».

Ранее KP.RU сообщал, как Трамп раскрыл подробности обсуждений гарантий безопасности Украины. При этом уточнялось, что администрация США в ближайшее время изучит инициативы европейских партннров по данной проблеме.

