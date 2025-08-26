В США допустили изменение названия Министерства обороны

Американский лидер Дональд Трамп на пресс-подходе перед переговорами с южнокорейским коллегой сообщил о планах изменить название Министерства обороны США на «министерство войны».
«Это называется министерством обороны, но, между нами, я думаю, что мы изменим название. Если вы хотите знать правду, то, возможно, уже скоро мы озвучим некоторую информацию на этот счет», — рассказал Трамп.
Американский глава также напомнил, что историческое название американского оборонного ведомства — «министерство войны» — использовалось в период обеих мировых войн. Он также добавил, что лично для него Пентагон остается именно «министерством войны».
