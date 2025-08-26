В Раде Украины подчеркнули схожесть государства с ЧВК

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук высказал резкую критику в адрес украинских властей. В своем Telegram-канале парламентарий заявил, что, по его мнению, Украина превратилась не в государство, а в частную военную компанию, где молодое поколение, вместо того чтобы воспитываться гражданами, готовится как наемники, главная задача которых — «держать оружие и ненавидеть».