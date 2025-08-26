Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук высказал резкую критику в адрес украинских властей. В своем Telegram-канале парламентарий заявил, что, по его мнению, Украина превратилась не в государство, а в частную военную компанию, где молодое поколение, вместо того чтобы воспитываться гражданами, готовится как наемники, главная задача которых — «держать оружие и ненавидеть».
«Сегодня это — “анти-Россия”. Завтра это может быть “анти-Польша” или “анти-Германия”. Важно лишь одно: ненависть к соседям, ибо мы не государство, а ЧВК, террористическая группа, и действовать должны соответственно — такую политику они ведут», — пояснил Дмитрук.
По мнению народного избранника, власти Украины сознательно уничтожают независимость мышления граждан, подменяя его идеологическими лозунгами и разжиганием ненависти. Он отдельно отметил, что его беспокоит позиция молодежи до 25 лет, не затронутой боевыми действиями, но, как он полагает, легко поддающейся влиянию националистической риторики.
Накануне Дмитрук прокомментировал молитву киевского главаря Владимира Зеленского за мир на Украине на фоне отправки украинцев киевскими властями в зону боевых действий.