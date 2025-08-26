Сын Наговициной обратился к российским властям с просьбой о спасении матери

Сын альпинистки Натальи Наговицыной, которая уже более недели находится с травмой ноги на пике Победы в Киргизии, направил официальные обращения к Генпрокурору РФ, главе МИД России и российскому послу в Кыргызстане с просьбой организовать спасательную операцию.
Михаил Наговицын утверждает, что его мать, опытная альпинистка со вторым спортивным разрядом, до сих пор жива. В подтверждение он сослался на полученное видео, где спустя семь дней после потери связи женщина активно машет рукой из палатки.
В обращении подчеркивается, что благоприятные погодные условия для проведения операции сохранятся лишь в течение ближайших двух суток.
— Прошу оказать содействие в организации аэровидеосъемки района Пика Победы с использованием дронов в целях подтверждения факта, что она жива. В случае подтверждения данного факта, организовать спасательную операцию, — цитирует сообщение сына альпинистки, Telegram-канал Baza.
Утром 23 августа ряд СМИ сообщил, что российская альпинистка Наталья Наговицина погибла на пике Победы в Киргизии, где застряла с переломом ноги. Альпинистка 11 дней находилась при температуре около минус 26 градусов без еды и воды под скалой «Птица». У нее с собой были лишь горелка, спальный мешок и изношенная палатка.