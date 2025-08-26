Со следующей недели пособия станут начислять по новым правилам. Как изменятся суммы и сроки выплат

— Чтобы получить пособие, нужно подать заявление. Сделать это можно будет через портал «Госуслуги», в МФЦ или в клиентских службах Социального фонда. Для оформления выплаты очно нужна будет справка из медицинской организации, которая подтверждает период нетрудоспособности, а также справка из учебного заведения, которая подтверждает факт обучения по очной форме. В ней должен быть указан срок отпуска по беременности и родам, — сообщили в СФР.