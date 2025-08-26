Со следующей недели пособия станут начислять по новым правилам. Как изменятся суммы и сроки выплат

Как изменится порядок получения пособий для работающих людей.
С 1 сентября 2025 года вступает в силу новый порядок исчисления средней зарплаты. Он утверждён постановлением Правительства РФ от 24.04.2025 N 540 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». Изменения коснутся выплаты выходного пособия. Об этом сообщила юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.
— Сейчас средний заработок работника определяется умножением среднего дневного заработка на количество дней (календарных, рабочих) в периоде, подлежащем оплате. При определении среднего заработка работника, которому установлен суммированный учёт рабочего времени, используется средний часовой заработок. Средний заработок определяется умножением среднего часового заработка на количество рабочих часов по графику работника в периоде, подлежащем оплате, — рассказала Екатерина Ноженко.
Такой подход приводит к тому, что размер выходного пособия зависит от месяца, в котором увольняется работник. Например, выходное пособие за февраль отличается от выходного пособия за август, поскольку число дней, подлежащих оплате в этих месяцах, разное.
Для устранения неравных условий ввели отдельное правило расчёта среднего заработка для выплаты выходного пособия: средний дневной заработок нужно умножить на среднее число рабочих дней месяца в году. Что касается работника с суммированным учётом рабочего времени, то средний заработок для выходного пособия нужно определять, умножив средний часовой заработок на среднее число рабочих часов месяца в году.
— Таким образом, с 1 сентября 2025 года выходное пособие будет исчисляться исходя из среднего количества дней месяца в году, а для работников с суммированным учётом рабочего времени — среднего числа рабочих часов месяца. Размер пособия не будет зависеть от месяца увольнения и месяца, подлежащего оплате. Действие такого порядка исчисления определено до 1 сентября 2031 года, — рассказала Екатерина Ноженко.
От среднего заработка зависят и суммы некоторых других выплат. В частности, больничных и отпускных. Их со следующей недели тоже будут рассчитывать по-новому.
— Важно учесть, что при оплате отпускных теперь будут учитываться квартальные и годовые премии. В результате у многих выплаты могут вырасти — и значительно, — рассказала юрист Елена Кузнецова.
Какие выплаты начнёт делать Социальный фонд России с 1 сентября.
С 1 сентября выплата пособия по беременности и родам студенткам будет передана в ведение Социального фонда России. Сейчас эту выплату делают по месту учёбы образовательные организации. Нововведение коснётся девушек, которые учатся по очной форме в профессиональных образовательных организациях, вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях. Причём независимо от того, учатся они на бюджетной основе или платно.
— Чтобы получить пособие, нужно подать заявление. Сделать это можно будет через портал «Госуслуги», в МФЦ или в клиентских службах Социального фонда. Для оформления выплаты очно нужна будет справка из медицинской организации, которая подтверждает период нетрудоспособности, а также справка из учебного заведения, которая подтверждает факт обучения по очной форме. В ней должен быть указан срок отпуска по беременности и родам, — сообщили в СФР.
В течение 10 рабочих дней фонд примет решение о назначении пособия. Если оно будет положительным, то выплату произведут в течение пяти рабочих дней.