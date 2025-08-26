Скульптор Александр Бурганов: Мастерская для меня — храм

— Сейчас меня особенно волнует тема «невидимого города» — внутренних состояний человека, скрытых миров. Я все меньше интересуюсь портретной узнаваемостью и больше — архетипами. Что стоит за образом? Что говорит без слов? Хочу создать цикл, где форма будет минимальной, а значение — максимально глубоким. Я всегда считал, что художник не может быть вне общества и его тревог. Искусство, на мой взгляд, существует не только для эстетического наслаждения, но и как средство говорить о времени, о людях, отвечать на важные вопросы эпохи. Я с глубоким уважением отношусь к истории и культуре своей страны, всегда осознавая ответственность художника перед обществом. Моя гражданская позиция строится на уважении к созидательному наследию, стремлении видеть в искусстве не только индивидуальное, но и общественное служение, просветительство. Важно беречь традиции, но и честно высказываться о сегодняшнем — через образ и форму.