Арбатова заявила, что не простила Белюскина за смерть своего мужа

25 августа стало известно, что предприниматель Сергей Белюскин погиб за рулем спортивного автомобиля Aston Martin при столкновении с отбойником под Живописным мостом в Москве. Некоторое время машина бизнесмена петляла по дороге и в один момент влетела в ограждение. Очевидцы ДТП до приезда скорой попытались оказать пострадавшему первую помощь. Однако даже прибывшие медики не смогли привести его в чувство — Белюскин скончался на месте от полученных травм.