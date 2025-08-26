Арбатова заявила, что не простила Белюскина за смерть своего мужа

Писательница Мария Арбатова заявила, что не простила бизнесмена Сергея Белюскина, виновного в ДТП 2011 года с ее мужем.
По словам Арбатовой, предприниматель использовал связи для фальсификации обстоятельств аварии и избежал наказания в связи с истечением срока давности.
Арбатова подчеркнула, что Белюскин никогда не пытался загладить вину — не звонил, не являлся на суды и не выражал соболезнований. Муж писательницы скончался два года назад после многолетней реабилитации, и Арбатова убеждена, что травмы от того ДТП приблизили его смерть.
Писательница впервые публично высказалась об инциденте, отметив, что не простила виновника аварии и считает его уход от ответственности циничным преступлением, передает Telegram-канал Mash.
25 августа стало известно, что предприниматель Сергей Белюскин погиб за рулем спортивного автомобиля Aston Martin при столкновении с отбойником под Живописным мостом в Москве. Некоторое время машина бизнесмена петляла по дороге и в один момент влетела в ограждение. Очевидцы ДТП до приезда скорой попытались оказать пострадавшему первую помощь. Однако даже прибывшие медики не смогли привести его в чувство — Белюскин скончался на месте от полученных травм.