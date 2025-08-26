Ричмонд
Борьба за ИИ: Маск подал иск против Apple и OpenAI

Компания xAI Илона Маска и соцсеть X подали коллективный иск против Apple и OpenAI, обвинив их в «антиконкурентном сговоре» и создании препятствий для платформ с искуственным интеллектом.

Источник: Life.ru

В документе указано, что Apple заставляет пользователей iPhone использовать ChatGPT в качестве стандартного чат-бота при активации сервиса Apple Intelligence. Это ограничивает возможность скачивания альтернативных ИИ-приложений. Маск считает, что Apple и OpenAI стремятся сохранить свои монополии и препятствуют конкуренции со стороны X и xAI.

Согласно заявлению, Apple занижает позиции конкурирующих приложений в App Store. Например, приложения X и Grok, несмотря на высокие оценки, не включаются в список «Обязательных приложений», в то время как ChatGPT стал единственным ИИ-чат-ботом в этом списке по состоянию на 24 августа 2025 года.

«Apple объединилась с OpenAI, стремящейся подавить конкуренцию и инновации в ИИ, чтобы защитить свою монополию на рынке смартфонов», — указано в иске.

По мнению миллиардера, интеграция ChatGPT в iPhone предоставляет OpenAI доступ к миллиардам пользовательских запросов, что усиливает её влияние на рынке благодаря «монополии Apple».

Ранее компания Х подала в суд на Глобальный альянс (GARM, объединение брендов и рекламных агентств), Unilever, Mars и Всемирную федерацию рекламодателей. Причиной стал систематический незаконный бойкот в отношении социальной сети.

