Борьба за ИИ: Маск подал иск против Apple и OpenAI

В документе указано, что Apple заставляет пользователей iPhone использовать ChatGPT в качестве стандартного чат-бота при активации сервиса Apple Intelligence. Это ограничивает возможность скачивания альтернативных ИИ-приложений. Маск считает, что Apple и OpenAI стремятся сохранить свои монополии и препятствуют конкуренции со стороны X и xAI.
Согласно заявлению, Apple занижает позиции конкурирующих приложений в App Store. Например, приложения X и Grok, несмотря на высокие оценки, не включаются в список «Обязательных приложений», в то время как ChatGPT стал единственным ИИ-чат-ботом в этом списке по состоянию на 24 августа 2025 года.
«Apple объединилась с OpenAI, стремящейся подавить конкуренцию и инновации в ИИ, чтобы защитить свою монополию на рынке смартфонов», — указано в иске.
По мнению миллиардера, интеграция ChatGPT в iPhone предоставляет OpenAI доступ к миллиардам пользовательских запросов, что усиливает её влияние на рынке благодаря «монополии Apple».
Ранее компания Х подала в суд на Глобальный альянс (GARM, объединение брендов и рекламных агентств), Unilever, Mars и Всемирную федерацию рекламодателей. Причиной стал систематический незаконный бойкот в отношении социальной сети.