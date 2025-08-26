Борьба за ИИ: Маск подал иск против Apple и OpenAI

Согласно заявлению, Apple занижает позиции конкурирующих приложений в App Store. Например, приложения X и Grok, несмотря на высокие оценки, не включаются в список «Обязательных приложений», в то время как ChatGPT стал единственным ИИ-чат-ботом в этом списке по состоянию на 24 августа 2025 года.