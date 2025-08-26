Смотри и завидуй: Топ-10 самых дорогих авто в продаже в Москве — цены до 550 млн

По продажам в России в премиальном сегменте первое место занял Rolls-Royce — владельцами марки стали 100 человек. Вторую позицию удержал Bentley с результатом 90 автомобилей (+4%). Далее расположились Lamborghini (72 ед., спад на 5%), Ferrari (43 ед., рост на 115%), Aston Martin (11 ед., +83%) и Maserati (4 ед., падение на 75%). Наибольшим спросом пользовался премиальный внедорожник Rolls-Royce Cullinan — именно эту модель выбрал 71 клиент.
Спрос рождает предложение: в российских автосалонах появились настоящие эксклюзивы, например, уникальные спорткары вроде Bugatti и Pagani. Мы собрали подборку из десяти машин стоимостью свыше 100 миллионов рублей, доступных состоятельным россиянам.
Brabus 900: купе за 99 млн, которое разгоняют 900 «лошадей».
Porsche 911 Turbo S в версии тюнинг-ателье из Ботропа получил имя Brabus 900 Rocket R. Машину преобразили кардинально: установили карбоновый аэродинамический обвес, оснастили разноширокими дисками с углепластиковыми накладками, а интерьер заново оформили в алькантаре. Изменения затронули и технику: модернизированы тормозные механизмы, добавлены койловеры, переработана выпускная система, а мощность оппозитной «шестёрки» выросла до 900 л. с. и 1000 Нм. Всего выпустят 25 таких автомобилей, при этом в Европе стартовая цена составляла 549 тысяч евро, а в России стоимость оказалась почти вдвое выше.
«Гелендваген» с пробегом 400 км за 100 миллионов. Почему он такой дорогой?
Ещё один пример европейского тюнинга — «Гелик» Mansory Algorithmic Fade, созданный на базе Mercedes-AMG G63. За 100 миллионов рублей предлагается внедорожник, который уже числился у российского владельца, но за четыре года его пробег составил всего около 400 км. От стандартного «Гелендвагена» эта версия отличается градиентной окраской кузова, интерьером в бирюзовом оттенке Tiffany с раздельными сиденьями на втором ряду и 24-дюймовыми низкопрофильными колёсами с шинами Vredestein. V8 с турбонаддувом форсирован до 850 л. с. Для сравнения: новый Mercedes-AMG G 63 поколения W465 обойдётся почти втрое дешевле.
Кроссовер со «звёздным небом»: самый желанный Rolls-Royce у российских олигархов.
Переходя от мира тюнинга к сегменту ультралюкса, отметим Rolls-Royce Cullinan Black Badge в топовой комплектации, доступный за 103 миллиона рублей. Машина появилась на рынке всего год назад, и в Россию поставили ограниченную партию — несколько десятков экземпляров. Этот конкретный кроссовер выполнен в эффектной чёрно-оранжевой гамме: на тёмном кузове бросаются в глаза лишь диски, а салон полностью отделан яркой кожей с карбоновыми акцентами. Панорамная крыша отсутствует, чтобы не разрушить магию фирменного «звёздного неба» от Rolls-Royce. Под капотом скрывается 6,75-литровый V12 мощностью 600 л. с.
В России таких всего два: гоночный Ford GT за 110 млн — редкая находка.
В столице выставлен на продажу последний суперкар Ford — легендарный GT, цена которого составляет 110 миллионов рублей. В России всего два таких автомобиля, и этот был зарегистрирован в 2022 году, при этом за четыре года пробег составил лишь 428 километров. Продаваемый экземпляр относится к ретроверсии Heritage Edition, посвящённой триумфу Ford на «24 часах Дайтоны» в 1966 году. Под капотом установлен 3,5-литровый битурбированный V6 мощностью 669 л. с., а крутящий момент передаётся на задние колёса через 7-ступенчатый «робот» Getrag. На международных аукционах спецверсии Ford GT уходят за 1,2−1,4 миллиона долларов, поэтому предложение в России выглядит выгодно. Всего выпущено 1350 машин, и они обладают заметным инвестиционным потенциалом.
«Подержанный» гибрид за 118 млн: почему у Lambo с одним владельцем всего 62 км пробега?
Современная интерпретация суперкара — Lamborghini Revuelto. Флагман итальянской марки сохранил полный привод и атмосферный V12, но теперь стал подключаемым гибридом с пиковой мощностью 1015 л. с. В России продаётся формально «подержанный» автомобиль 2024 года с одним владельцем в ПТС, однако реальный пробег составляет всего 62 километра, что говорит об отсутствии эксплуатации. Высокая цена в 118 миллионов рублей объясняется редкостью модели на нашем рынке, но за первый год производство достигло 1406 машин, так что при покупке у дилера можно попытаться торговаться.
Скидка в 26 миллионов: почему цена на Rolls-Royce Phantom упала за неделю.
Пример по-настоящему «царской» скидки — обновлённый Rolls-Royce Phantom LWB. За считаную неделю цена упала на четверть — с 125 до 99 миллионов рублей! Этот почти шестиметровый седан оснащён стальными дисками с объёмным рисунком, а интерьер выполнен в бело-зелёной гамме с использованием не только кожи, но и дорогой ткани. Рестайлинг принёс новые фары и подсвечиваемую решётку радиатора — всё это присутствует у «Фантома» 2024 года выпуска. Задний привод и 6,75-литровый V12 остаются неизменными характеристиками флагмана. За 35 миллионов больше можно приобрести аналогичный седан, но уже 2025 года выпуска.
Суперкар-призрак: почему McLaren за 200 млн рублей почти не видел дорог.
На продажу выставлен McLaren Senna по цене 200 миллионов рублей. Этот суперкар только что прибыл в Россию, и хотя он выпуска 2018 года, на одометре всего 121 километр. Всего создано 500 таких машин, а предлагаемый экземпляр носит порядковый номер 331. Особенность комплектации — «трековый» пакет McLaren Special Operations. Кузов украшен оранжевыми вставками фирменного цвета папайя, а в салоне преобладают карбон и алькантара. Под капотом скрывается 800-сильная битурбированная «восьмёрка» с задним приводом. В России зарегистрирован ещё один McLaren Senna, который можно встретить на улицах Москвы.
Чем броневик за четверть миллиарда отличается от обычного Maybach.
На продажу выставлен бронированный Mercedes-Maybach S 680 4Matic с ценником 225 миллионов рублей. Высокая стоимость объясняется тем, что лимузин был доработан бельгийской мастерской Carat Duchatelet. Баллистическая защита уровня VR9/VR10 включает многослойные стёкла, усиленную капсулу в салоне, нестандартные диски и тормоза. Дополнительно сохранились заводские спецсигналы за радиаторной решёткой. Автомобиль 2021 года выпуска с пробегом всего 644 километра и одним владельцем по российским документам. Любопытная деталь — на броневике оставили модные выдвижные дверные ручки, хотя подразделение Mercedes-Benz Guard на пуленепробиваемых «S-классах» предпочитает классические ручки под прямой хват, чтобы не полагаться на электронику.
Редкость в России: живой Bugatti Chiron с пробегом 600 км выставлен на свободную продажу.
Впервые на рынке России выставлен «живой» Bugatti Chiron — ситуация беспрецедентная, ведь обычно такие гиперкары привозят под конкретного клиента, и свободной продажи почти не бывает. Автомобиль 2021 года с пробегом всего 595 километров оценён в 390 миллионов рублей. Интерьер полностью аналоговый, экран установлен лишь для бортового компьютера. Спидометр размечен до 500 км/ч, что близко к реальности: под капотом скрыт 8,0-литровый шестнадцатицилиндровый мотор мощностью 1500 л. с. с четырьмя турбинами. В России зарегистрированы и другие Chiron — несколько на московских номерах и один на чеченском учёте.
Единственный в стране: официальный Lamborghini за полмиллиарда — почему он так дорог?
Суперкар Lamborghini Sian оценён в 500 млн рублей — сумма, сопоставимая с годовыми расходами небольшого провинциального города. Чтобы представить её в рублях, достаточно отметить: пачка купюр по 5000 рублей весит 102 килограмма! Особенность автомобиля в том, что он единственный из подборки, доставленный в Россию официально через дилера по квоте. Купе прибыло в страну в 2021 году, а реализовать его удалось уже после введения санкций; на учёт машина была поставлена в сентябре 2022 года.
Мировое производство Lamborghini Sian ограничено 63 экземплярами, а ключевой технической особенностью является гибридная силовая установка с суперконденсатором. Пиковая мощность достигает 819 лошадиных сил. По конструкции купе во многом повторяет более массовый Aventador SVJ. В 2022 году такая машина продавалась за 3,1 миллиона евро, и на открытых аукционах цены пока не изменились. При нынешнем курсе рубля столичный дилер оценил Sian на 70% выше аукционных предложений, хотя прямое сравнение для страны под санкциями делать сложно.
Pagani Utopia: как потратить 550 млн на 100 км пробега.
Лидером рейтинга становится новый гиперкар итальянской марки Pagani Utopia 2024 года выпуска с пробегом 100 км. За автомобиль просят 550 млн рублей. Объём двигателя у спорткара составляет 6 литров, а мощность — 864 лошадиные силы. Было выпущено всего 99 экземпляров, и это единственный доступный в мире к покупке на данный момент.
Технологии «Формулы-1» за 485 млн: Mercedes-AMG ONE для дорог общего пользования.
За 485 млн рублей можно купить гиперкар от подразделения Mercedes-AMG, входящего в состав немецкого автомобилестроительного концерна Mercedes-Benz Group. Модель оснащена технологиями, заимствованными из «Формулы-1», и предназначена для дорог общего пользования. Презентован концепт был в сентябре 2017 года в рамках Франкфуртского автосалона, производство началось в августе 2022 года. Стартовая цена на гиперкар начиналась от 2,27 млн евро. Тираж — 275 экземпляров, но компания Mercedes отказалась увеличивать лимит, чтобы сохранить эксклюзивность. Гиперкар разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды.
Aston Martin Valkyrie: до 320 км/ч за 10 секунд. Цена — 475 млн.
Ещё один редкий спорткар в продаже в России — Aston Martin Valkyrie 2023 года выпуска. За машину просят 475 млн рублей. Это эксклюзивный гиперкар компании Aston Martin с гибридной силовой установкой мощностью 1100 л/с. Тираж базового купе — 150 экземпляров, каждый стоил от 3 млн долларов. Особая версия оценивалась в 3,5 млн долларов. Ускорение гиперкара с нуля до 320 км/ч занимает 10 секунд, а полная остановка с 320 до 0 км/ч — всего 5 секунд. Максимальная скорость — более 400 км/ч.
Раритет за 90 млн: автомобиль-искусство 1938 года, который готов к конкурсу красоты.
А вот это настоящий раритет! Воплощение довоенной роскоши — Horch 853A 1938 года выпуска. Это не просто машина, а настоящее произведение искусства. Автомобиль был бережно восстановлен руками искусных мастеров в музее Вадима Задорожного и представляет собой действующий памятник эпохе. Двигатель 4,9 л, V8, работает идеально. Оригинальный кузов Gläser. Кроме того, абсолютно оригинальное исполнение всех узлов: авто полностью готово к участию в Concours d"Elegance — мероприятиям, на которых демонстрируются и оцениваются классические и винтажные коллекционные автомобили.