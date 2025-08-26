Смотри и завидуй: Топ-10 самых дорогих авто в продаже в Москве — цены до 550 млн

В столице выставлен на продажу последний суперкар Ford — легендарный GT, цена которого составляет 110 миллионов рублей. В России всего два таких автомобиля, и этот был зарегистрирован в 2022 году, при этом за четыре года пробег составил лишь 428 километров. Продаваемый экземпляр относится к ретроверсии Heritage Edition, посвящённой триумфу Ford на «24 часах Дайтоны» в 1966 году. Под капотом установлен 3,5-литровый битурбированный V6 мощностью 669 л. с., а крутящий момент передаётся на задние колёса через 7-ступенчатый «робот» Getrag. На международных аукционах спецверсии Ford GT уходят за 1,2−1,4 миллиона долларов, поэтому предложение в России выглядит выгодно. Всего выпущено 1350 машин, и они обладают заметным инвестиционным потенциалом.