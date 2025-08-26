На карибском карнавале в Лондоне за два дня задержали сотни человек

На карибском карнавале в Лондоне, который проводится в столице Великобритании ежегодно в конце августа, задержали более 420 человек. Об этом сообщила лондонская полиция.
«Было произведено 423 задержания за два основных дня карнавала в Ноттинг-Хилле», — говорится в сообщении полиции Лондона.
К слову, в воскресенье полиция информировала о задержании на карнавале 140 человек.
Карибский квартал в Лондоне в этом году состоялся 24 и 25 августа. Мероприятие проводится ежегодно с 1966 года. В августе прошлого года полиция задержала на карнавале 349 человек, из них 72 были арестованы за хранение холодного оружия.
Читайте также: Полиция сцепилась с протестующими против расселения беженцев по отелям.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.