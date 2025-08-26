Мишустин одобрил предложение Кабмина об отказе РФ от участия в Конвенции о пытках

Новое постановление отечественного Кабинета министров предлагает Президенту вынести на обсуждение в Государственную Думу вопрос о выходе страны из Европейской конвенции по предупреждению пыток. Денонсированы будут как основные положения соглашения, так и его дополнительные протоколы.