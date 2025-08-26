Мишустин одобрил предложение Кабмина об отказе РФ от участия в Конвенции о пытках

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление Правительства России о вынесении Президенту Владимиру Путину предложения о выходе из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Соответствующий документ опубликован на Официальном портале правовой информации РФ.
Отмечается, что Россия стала участником данной Конвенции в 1996 году — протокол действовал в рамках членства страны в Совете Европы.
С 2022 года Правительство РФ продолжает процесс выхода из правовых обязательств СЕ после наложенных руководством организации ограничений.
Новое постановление отечественного Кабинета министров предлагает Президенту вынести на обсуждение в Государственную Думу вопрос о выходе страны из Европейской конвенции по предупреждению пыток. Денонсированы будут как основные положения соглашения, так и его дополнительные протоколы.
Стоит отметить, что председатель Правительства РФ в течение второй половины августа принял участие и в других мероприятиях, помимо разработки данного постановления. Ранее Михаил Мишустин объявил о начале отбора 240 новых проектов благоустройства малых российских городов.
