Вильфанд рассказал о погоде в России на выходных

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Температура на всей территории России, кроме Северо-Западного федерального округа и Урала, будет выше нормы на выходных, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В целом, практически на всей территории страны, начиная с выходных, около нормы температура будет только в Северо-Западном федеральном округе и на юге Урала. На всей остальной территории — выше нормы», — сказал Вильфанд.
По его словам, в Краснодарском крае и Крыму температура в конце недели будет в диапазоне 30−35 градусов и выше.