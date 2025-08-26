Ричмонд
Вильфанд рассказал о погоде в России на выходных

Вильфанд: температура в России, кроме СЗФО и Урала, на выходных будет выше нормы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Температура на всей территории России, кроме Северо-Западного федерального округа и Урала, будет выше нормы на выходных, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В целом, практически на всей территории страны, начиная с выходных, около нормы температура будет только в Северо-Западном федеральном округе и на юге Урала. На всей остальной территории — выше нормы», — сказал Вильфанд.

По его словам, в Краснодарском крае и Крыму температура в конце недели будет в диапазоне 30−35 градусов и выше.