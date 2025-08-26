Археологи нашли захоронение пленных, замученных 6300 лет назад

Согласно информации сотрудницы Университета Вальядолида Терезы Фернандес-Креспо, враги напали на местное поселение, но потерпели поражение. В честь победы жители поселения устроили публичную казнь пленных. Им сломали ноги, чтобы предотвратить побег, отрубили руки в качестве трофеев, а затем подвесили на глазах у толпы. После этого обезглавленных и лишенных конечностей врагов сбросили в общую яму, которую и обнаружили археологи.