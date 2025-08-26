Археологи нашли захоронение пленных, замученных 6300 лет назад

Во Франции археологи обнаружили древнюю могилу, возраст которой составляет 6300 лет. В захоронении найдены останки проигравших в битве захватчиков, которые были жестоко замучены. По данным Live Science, инцидент произошел в период с 4300 по 4150 годы до нашей эры.
Согласно информации сотрудницы Университета Вальядолида Терезы Фернандес-Креспо, враги напали на местное поселение, но потерпели поражение. В честь победы жители поселения устроили публичную казнь пленных. Им сломали ноги, чтобы предотвратить побег, отрубили руки в качестве трофеев, а затем подвесили на глазах у толпы. После этого обезглавленных и лишенных конечностей врагов сбросили в общую яму, которую и обнаружили археологи.
Фернандес-Креспо назвала это «актом публичного театра насилия», направленным на дегуманизацию врагов. Защитники поселения, погибшие в бою, были похоронены отдельно неподалеку, говорится в статье.
Недавно аргентинские палеонтологи во время раскопок нашли часть скелета, который принадлежит древнему виду динозавра. Исследователи проанализировали останки, после чего пришли к выводу, что они относятся к динозавру-зауроподу из семейства реббахизаврид.