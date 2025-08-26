В Госдуме предложили сделать горячее питание в школах бесплатным

«Мы уверены, что наша страна в состоянии накормить всех наших школьников без исключения. Если инициатива ЛДПР будет реализована, комбинаты детского питания заработают по всей России, а вместе с ними запустится логистика, производство питания, заготовка мяса, овощные склады, молочка. Миллионы накормленных детей и тысячи рабочих мест для их родителей! ЛДПР предлагает не медлить и запустить этот механизм как можно скорее», — сказал Слуцкий РИА Новости.