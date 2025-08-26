Samsung готовится предустановить российский мессенджер Max на свои устройства

Ранее Правительство РФ напомнило, что с 1 сентября 2025 года цифровая платформа Max станет обязательной для предустановки на все смартфоны и планшеты, продаваемые в России, заменив «VK Мессенджер», который был в списке обязательных приложений с 2023 года. Одновременно с этим отечественный магазин приложений RuStore также будет устанавливаться на устройствах с iOS и HyperOS.