Samsung готовится предустановить российский мессенджер Max на свои устройства

На все смартфоны и планшеты, реализуемые на территории РФ, будет устанавливаться MAX.
Южнокорейский производитель Samsung с 1 сентября 2025 года начнет предустанавливать российский мессенджер Max на свои смартфоны и планшеты, реализуемые на территории России. Помимо Samsung, аналогичные шаги рассматривают крупные китайские бренды.
«С 1 сентября национальный мессенджер будет в списке приложений для предустановки на смартфоны и планшеты. Он заменит там “VK мессенджер”», — передает ТАСС слова источника, близкого к участникам рынка. Отмечается, что китайские бренды, такие как Xiaomi, Honor, Huawei, Tecno и Infinix также планируют в будущем внедрять Max на устройства.
Ранее Правительство РФ напомнило, что с 1 сентября 2025 года цифровая платформа Max станет обязательной для предустановки на все смартфоны и планшеты, продаваемые в России, заменив «VK Мессенджер», который был в списке обязательных приложений с 2023 года. Одновременно с этим отечественный магазин приложений RuStore также будет устанавливаться на устройствах с iOS и HyperOS.