Раскрыта стоимость выступления 76-летнего Валерия Леонтьева на частном мероприятии

Бытовой райдер певца отличается скромностью: вода, фрукты, бутерброды и виски. Леонтьев не требует роскошных угощений вроде устриц или икры. А вот аренда профессионального звукового оборудования обойдётся более чем в 400 тысяч рублей в день.
Ранее Леонтьев прибыл Казань, чтобы принять участие в репетициях «Новой волны 2025». Это выступление станет его первым выходом на сцену за долгие годы. Певец, которому исполнилось 76 лет, отметил, что именно личное приглашение Игоря Крутого стало причиной его решения выступить на концерте.