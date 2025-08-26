Раскрыта стоимость выступления 76-летнего Валерия Леонтьева на частном мероприятии

Стоимость выступления Валерия Леонтьева на частном мероприятии составляет 15 миллионов рублей без учёта дополнительных расходов. Как сообщил Super, несмотря на завершение карьеры на большой сцене в 2024 году, 76-летний артист готов лететь в любую точку мира за счёт организаторов для исполнения своего репертуара.