Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыта стоимость выступления 76-летнего Валерия Леонтьева на частном мероприятии

Стоимость выступления Валерия Леонтьева на частном мероприятии составляет 15 миллионов рублей без учёта дополнительных расходов. Как сообщил Super, несмотря на завершение карьеры на большой сцене в 2024 году, 76-летний артист готов лететь в любую точку мира за счёт организаторов для исполнения своего репертуара.

Источник: Life.ru

Бытовой райдер певца отличается скромностью: вода, фрукты, бутерброды и виски. Леонтьев не требует роскошных угощений вроде устриц или икры. А вот аренда профессионального звукового оборудования обойдётся более чем в 400 тысяч рублей в день.

Ранее Леонтьев прибыл Казань, чтобы принять участие в репетициях «Новой волны 2025». Это выступление станет его первым выходом на сцену за долгие годы. Певец, которому исполнилось 76 лет, отметил, что именно личное приглашение Игоря Крутого стало причиной его решения выступить на концерте.