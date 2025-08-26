В Госдуме предложили обязать работодателей индексировать зарплату

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести обязательную ежеквартальную индексацию заработной платы в государственных и частных организациях с привязкой к уровню инфляции, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«В целях обеспечения баланса между динамикой заработной платы и инфляцией предлагается внести изменения в ТК РФ, установив обязательную ежеквартальную индексацию заработной платы для всех работодателей, включая государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также организации частного сектора», — сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что размер индексации должен соответствовать официальному уровню инфляции за предыдущий квартал.
«Чаще всего на ежегодной основе индексация проводится в бюджетной сфере, но даже там её размер не всегда поспевает за ростам цен», — сказал он.
По словами политика, зарплату от 22,4 тысячи до 40 тысяч рублей в месяц получают 15,2% работников, а доходы в диапазоне от 40 до 60 тысяч рублей — у 20% работающих граждан.
«По нашей оценке, при нынешних ценах на продукты питания, лекарства, проезд в общественном транспорте минимальный размер оплаты труда должен быть никак не меньше 60 тысяч рублей» — указал лидер партии.