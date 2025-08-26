Маркарян опроверг информацию о попытке покинуть Россию в багажнике автомобиля

Блогер Арсен Маркарян опроверг сообщения о том, что он пытался покинуть Россию, спрятавшись в багажнике автомобиля.
Как сообщил сам Маркарян в Instagram*, он регулярно ездит в Подмосковье к другу, и в день задержания его автомобиль остановили сотрудники ДПС для проверки документов. По словам блогера, после проверки документов водителя и пассажиров, включая его самого, сотрудник ДПС попросил его выйти из машины и проехать в отдел полиции, где ему зачитали статью, по которой он был вызван на допрос.
Маркарян утверждает, что никакого багажника не было, и призывает запросить видео с регистратора ДПС, чтобы доказать ложность подобных заявлений. Он также подчеркнул, что находится в России уже месяц, занимаясь своим здоровьем и рабочими вопросами.
Таганский районный суд Москвы арестовал блогера на 17 суток. Маркарян в феврале этого года разместил в Сети видео, в котором оскорбил память защитников Отечества. О задержании Маркаряна стало известно 23 августа. Коуч прятался в багажнике машины, когда дорожные инспекторы остановили автомобиль, в котором он находился.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.