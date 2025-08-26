Загадочная вспышка появилась в небе над Украиной: вот что увидели местные

Таинственное свечение, напоминающее луч, появилось сегодня ночью в небе над Украиной. Как сообщают местные СМИ и очевидцы в соцсетях, необычное явление наблюдали жители разных регионов страны.
На размещенных в социальных сетях фотографиях заметно, что свечение имеет вертикальное расположение в небе. Кроме этого, на снимках заметна не городская местность — снимки могли быть сделаны в частном секторе.
Природа этого загадочного феномена пока остается неизвестной и вызывает множество вопросов.
