Загадочная вспышка появилась в небе над Украиной: вот что увидели местные

Жители Украины заметили в небе загадочный луч.

Источник: Комсомольская правда

Таинственное свечение, напоминающее луч, появилось сегодня ночью в небе над Украиной. Как сообщают местные СМИ и очевидцы в соцсетях, необычное явление наблюдали жители разных регионов страны.

Жители Украины заметили в небе загадочный луч. Источник: соцсети Жители Украины заметили в небе загадочный луч. Источник: соцсети.

На размещенных в социальных сетях фотографиях заметно, что свечение имеет вертикальное расположение в небе. Кроме этого, на снимках заметна не городская местность — снимки могли быть сделаны в частном секторе.

Природа этого загадочного феномена пока остается неизвестной и вызывает множество вопросов.

Ранее KP.RU информировал, как неопознанная комета столкнулась с Солнцем. Астрономы зафиксировали падение космического тела, природа которого пока не установлена, на поверхность нашей звезды.

Кроме этого, накануне на Солнце произошла мощная вспышка с середины июня.