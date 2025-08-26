Почти по всей России на выходных ожидается аномальная жара

На предстоящих выходных в России, за исключением Северо-Западного федерального округа и Южного Урала, температура воздуха превысит средние многолетние показатели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Практически по всей стране, начиная с выходных, температура будет выше нормы, кроме Северо-Западного федерального округа и южной части Урала, где показатели останутся около средних значений», — отметил специалист.
Он также добавил, что в Краснодарском крае и Крыму в конце недели ожидается жара — столбики термометров поднимутся до 30−35 градусов и выше.