Почти по всей России на выходных ожидается аномальная жара

На предстоящих выходных в России, за исключением Северо-Западного федерального округа и Южного Урала, температура воздуха превысит средние многолетние показатели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Практически по всей стране, начиная с выходных, температура будет выше нормы, кроме Северо-Западного федерального округа и южной части Урала, где показатели останутся около средних значений», — отметил специалист.

Он также добавил, что в Краснодарском крае и Крыму в конце недели ожидается жара — столбики термометров поднимутся до 30−35 градусов и выше.

«Практически по всей стране, начиная с выходных, температура будет выше нормы, кроме Северо-Западного федерального округа и южной части Урала, где показатели останутся около средних значений», — отметил специалист.

Он также добавил, что в Краснодарском крае и Крыму в конце недели ожидается жара — столбики термометров поднимутся до 30−35 градусов и выше.