Главный синоптик РФ предупредил об аномальной погоде в большинстве регионов

Температура воздуха на большей части территории России в ближайшие выходные превысит климатическую норму, за исключением Северо-Западного федерального округа и юга Урала. Об этом 25 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На юге России жара достигнет отметки в +35 градусов.

«В целом, практически на всей территории страны, начиная с выходных, около нормы температура будет только в Северо-Западном федеральном округе и на юге Урала. На всей остальной территории — выше нормы», — заявил синоптик в беседе с РИА Новости.

Особенно жарко будет на юге России. Вильфанд отметил, что в Краснодарском крае и Крыму столбики термометров к концу недели поднимутся до 30−35 градусов и выше.