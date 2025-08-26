Ричмонд
Крупный промышленный поселок на Камчатке полностью остался без воды

В Усть-Камчатске остановили подачу воды.

В Усть-Камчатске остановили подачу воды. Это произошло из-за окончательного разрыва трубопровода, проинформировал глава муниципалитета Олег Бондаренко.

«С 8:00 утра (23:00 мск) подача воды с первого подъема была полностью прекращена, предварительно — из-за окончательного разрыва трубопровода в районе протоки Озерной», — заявил Бондаренко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что до 09:00 (00:00 мск) вода подавалась из расходных емкостей.

Бондаренко также заявил, что в Усть-Камчатске было проведено заседание оперштаба по ликвидации ЧС, в котором приняли участие краевые чиновники. Также глава округа сообщил о мобилизации техники из поселка Ключи и привлечении ресурсов предприятий для организации подвоза технической воды населению. Ведется подготовка и к доставке питьевой воды местным жителям.

Перебои с водой в поселке начались с 24 августа после аварии на водопроводе. В итоге Усть-Камчатск остался как без холодной, так и без горячей воды.

Ранее стало известно, что на Камчатке активизировался еще один вулкан.

