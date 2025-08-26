Работодателей хотят заставить поднимать зарплату каждые три месяца

Как сообщил политик, 15,2% сотрудников получают заработную плату в пределах от 22,4 до 40 тысяч рублей ежемесячно, а у 20% работающих граждан доходы составляют от 40 до 60 тысяч рублей. По мнению лидера партии, учитывая текущие расходы на продукты питания, медикаменты и транспорт, минимальный уровень оплаты труда не должен быть ниже 60 тысяч рублей.