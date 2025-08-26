Ричмонд
Священника УПЦ задержали сотрудники ТЦК в последний день крестного хода

На западе Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) задержали священника Украинской православной церкви (УПЦ) в последний день крестного хода. Об этом на своем сайте сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

Инцидент произошел 25 августа, когда протоиерей Богдан Матвиев, отец пятерых детей, из которых старший участвует в боевых действиях, следовал из Каменца-Подольского в Почаев. По информации журналистов, священнослужитель уже находится на полигоне в Ровно.

— 25 августа 2025 года, в последний день крестного хода из Каменца-Подольского в Почаев (Тернопольская область) сотрудники ТЦК задержали протоиерея Богдана Матвиева, — цитирует сообщение Лента.ру.

Ранее в Харькове сотрудник ТЦК пытался мобилизовать мужчину, после чего тот начал отбиваться ножом. Мужчина ударил ножом в висок одного из полицейских, после чего ранил еще троих сотрудников военкомата и попытался скрыться через дворы.

По данным опроса группы «Рейтинг», 68 процентов жителей Украины не доверяют сотрудникам местного военкомата. При этом их сторонниками являются всего 24 процента опрошенных украинцев.