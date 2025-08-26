Священника УПЦ задержали сотрудники ТЦК в последний день крестного хода

Ранее в Харькове сотрудник ТЦК пытался мобилизовать мужчину, после чего тот начал отбиваться ножом. Мужчина ударил ножом в висок одного из полицейских, после чего ранил еще троих сотрудников военкомата и попытался скрыться через дворы.